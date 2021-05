Onda de apoio na Luz antes do clássico entre Benfica e FC Porto

O Movimento ‘Rua Vieira’ lançou um apelo para que os adeptos benfiquistas apoiem a equipa antes do duelo com o FC Porto, tanto à saída do autocarro do Seixal como na chegada ao Estádio da Luz. A iniciativa ficou marcada para as 16 horas, junto ao Benfica Campus, altura que se prevê que a equipa saia para o local do encontro. Vinte minutos depois, o apoio será na Rotunda Cosme Damião, quando o autocarro chegar ao estádio.

No apelo lançado nas redes sociais foi explicado por que devem os adeptos aderir à iniciativa. “Mesmo que penses que talvez os jogadores não mereçam uma receção deste tipo, lembra-te que pelo Benfica vale sempre a pena! Por isso, quinta-feira vamos cantar pelo Benfica, que é o maior de Portugal!”, pode ler-se.