Onze casas do Benfica já reabriram

As águias anunciaram esta quarta-feira que já viram reabrir 11 casas do Benfica em conformidade com as normas que vivemos no estado de calamidade em Portugal. Por isso, os estabelecimentos de Albufeira, Alcácer do Sal, Algueirão-Mem Martins, Entroncamento, Faro, Quinta do Conde, Santiago do Cacém, Toronto (Canadá), Vila Nova de Famalicão, Vila Real, Alhandra e Vila Nova de Gaia têm as portas abertas ao público ainda que em regime de take-away.





"Foram ultrapassadas as nossas melhores expectativas, com uma excecional adesão por parte dos Benfiquistas – e não só –, ao takeaway que a casa fornece", afirmou Carlos Augusto Cabrita Santos, presidente da Casa do Benfica em Albufeira, em declarações transcritas no site das águias.As casas de Proença-a-Nova e Torres Vedras serão as próximas a reabrir já na segunda-feira.