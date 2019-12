Onze do sucesso do Benfica entra em campo com o Famalicão

Em equipa que ganha não se mexe. A frase é antiga mas, face ao contexto atual do Benfica, encaixa de forma perfeita. Hoje, com o Famalicão, Bruno Lage prepara a mesma equipa que atuou nos dois últimos jogos, frente a Zenit e Boavista, até porque a resposta tem sido amplamente positiva. Escusado será dizer que, a confirmarem-se as escolhas do treinador, Gabriel continuará como pivô mais defensivo, com Taarabt à sua frente. Esta fórmula foi testada pela primeira vez em Leipzig, para a Liga dos Campeões, e desde então o setubalense só não repetiu a estratégia com o Sp. Covilhã (Taça da Liga), pelo caráter distinto da competição. Com esta nova dinâmica, o Benfica soma três vitórias (Marítimo, Boavista e Zenit) e um empate (RB Leipzig).