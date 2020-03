OPA à SAD: Benfica prepara esclarecimento à CMVM

A Benfica SAD emitiu um comunicado, no qual garante que irá procurar, "no prazo legalmente previsto", esclarecer todas as dúvidas que foram levantadas pela CMVM. Na nota divulgada, as águias vincam que estão a "preparar a informação necessária", com vista ao "esclarecimento" da CMVM e sublinham, ainda, que estão totalmente alheias à "divulgação de informações que alimentaram rumores", que terão estado na origem do chumbo da OPA parcial lançada sobre a mesma SAD.





A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que recebeu hoje da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CMVM") um pedido de prestação de informação ao mercado após terem surgido na comunicação social rumores sobre o desfecho do procedimento de registo da Oferta pública de aquisição sobre as ações representativas do capital social da Benfica SAD ("Oferta"), preliminarmente anunciada no dia 18 de novembro de 2019 pela Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A., e acerca da eventual utilização alternativa dos fundos mobilizados para efeitos da sua liquidação para a contratação de reforços para a equipa de futebol.Adicionalmente, a CMVM solicitou ainda nesta data a prestação imediata de informação ao mercado quanto aos negócios celebrados que permitiram a disponibilização dos referidos fundos à Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A. para efeitos de liquidação da Oferta, e notificou a Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A. e a Benfica SAD de umprojeto de indeferimento do pedido de registo desta oferta. A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD está a preparar, e prestará ao mercado, logo que lhe seja possível nas atuais circunstâncias e de forma adequada, a informação necessária ao esclarecimento do solicitado pela CMVM. É igualmente expectável que a Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A. venha a pronunciar-se no prazo legalmente previsto sobre o referido projeto de indeferimento.A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD declina toda e qualquer responsabilidade do Grupo Sport Lisboa e Benfica pela divulgação de informações que alimentaram os referidos rumores e notícias na comunicação social e afirma, com veemência, ser totalmente alheia à divulgação de informação de natureza confidencial de qualquer tipo sobre a Oferta à margem dos canais oficiais estabelecidos com a CMVM, o que aliás deplora.Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SADLisboa, 23 de março de 20