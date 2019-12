OPA: Acionistas fundadores da SAD do Benfica perdem 26% na venda

Em abril de 2001 foram colocadas para subscrição as ações da Benfica SAD com um preço unitário de mil escudos (sensivelmente cinco euros). E é esse mesmo valor que a Sport Lisboa e Benfica SGPS propõe-se pagar na OPA parcial anunciada a 18 de novembro.Contudo, explica o Negócios , quem adquiriu as ações em 2001 e que agora as venda não fica isento de perdas. Basta considerar a inflação ao longo destes mais de 18 anos para se verificar que os detentores de ações perdem 26% do valor investido. Para que isso não acontecesse, a contrapartida da OPA teria de ser de 6,77 euros. A este valor há ainda a acrescentar as despesas com encargos bancários, nomeadamente comissões de custódia, o que elevaria as perdas para "mais de 50%", segundo fontes do mercado.Leia o artigo na íntegra no Negócios