OPA pode levar a decisão inédita da CMVM

O Benfica pediu à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a retirada da oferta pública de aquisição (OPA) sobre a SAD encarnada, mas não pelo anunciado chumbo. Os benfiquistas querem tirar a oferta de cima da mesa de forma voluntária, sustentando a decisão com a "alteração de circunstâncias" perante o novo coronavírus. Ora, de acordo com o ‘Expresso’, esta seria uma decisão inédita do regulador de capitais. Para além disso, tal obrigaria ainda a que fossem analisados com todo o detalhe os motivos que levaram ao lançamento da referida OPA.

Tanto a decisão sobre o chumbo da oferta como a aceitação da retirada voluntária da mesma cabem à CMVM, apesar de o emblema presidido por Luís Filipe Vieira estar disposto a lutar nos tribunais, acreditando que as justificações prestadas são mais do que suficientes.