Operação Braga arranca hoje

Bruno Lage começa hoje a preparar a estratégia para o encontro com o Sp. Braga, domingo à noite. Os jogadores tiveram uma folga ontem, ao contrário da equipa técnica, e hoje voltam ao trabalho. O foco estará já no desafio da quarta jornada do campeonato, que antecede a paragem para compromissos das seleções. O plantel das águias já tinha treinado na segunda-feira, mas essa sessão foi mais de recuperação depois do clássico frente ao FC Porto.