Interrogatório a Vieira prossegue na manhã de sexta-feira

Os interrogatórios aos detidos no âmbito do processo Cartão Vermelho, entre os quais o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, vão prosseguir na sexta-feira, a partir das 9:00, informou esta quinta-feira o Conselho Superior de Magistratura.

"Para continuação dos interrogatórios foi agendado o dia de amanhã a partir das 09:00 horas, aguardando os detidos nessa situação até términos do interrogatório", lê-se no comunicado.

No mesmo documento, o CSM diz que, às 19:45, após reunião entre o juiz, os advogados de defesa e os magistrados do Ministério Público, foi permitido aos defensores "continuar a consultar a prova indiciária" até às 22:00.

O empresário e presidente do Benfica Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".

Para esta investigação foram cumpridos 44 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida.

No mesmo processo foram também detidos Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos".