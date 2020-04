Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Oração no hospital e notícia recebida no autocarro: ex-psicólogo do Benfica lembra dia da morte de Fehér Pedro Almeida trabalhou no Benfica durante 25 anos e viveu por dentro o momento trágico





• Foto: Carlos Patrão