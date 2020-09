«Orando por ti, mano»: ex-colegas de Luisão deixam mensagens de apoio

Na mesma publicação em que revelou estar internado num hospital na sequência de uma queda em casa - em que sofreu "algumas lesões" depois de bater com a cabeça -, Luisão recebeu muitas mensagens de apoio. De 'anónimos' a famosos, passando por antigos colegas, todos quiseram confortar o agora diretor-técnico num momento difícil da sua vida.





- Bruno Varela: "As melhores capita"- David Luiz: "Orando por você, mano"- Nuno Gomes: "As melhoras mano"- Ricardo Rocha: "Muita força e as melhoras parceiro"- César Martins: "As melhoras, nego veio"- Fejsa: "As melhoras, brate [irmão]"- Paula Lobo Antunes: "Força nisso"- Reinildo: "Muita força, capitão"