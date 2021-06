Orçamento do Benfica para a próxima época aprovado com 53% dos votos

Os sócios do Benfica aprovaram, esta terça-feira, o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela direção, bem como o parecer do Conselho Fiscal, para a próxima temporada. O documento passou com 53,254 por centos dos votos a favor, com 44,954% contra e 1,792% de abstenção. No entanto, registaram-se mais votantes contra: 797 contra 726. Votaram um total de 1.559 associados.



(em atualização)