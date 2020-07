Os 27 jogadores do Benfica que vão para o miniestágio em Peniche

Nélson Veríssimo chamou 27 jogadores para o miniestágio do Benfica em Peniche, que tem início já esta terça-feira e irá prolongar-se até sexta-feira, como Record adiantou. Na lista de eleitos para a preparação da final da Taça de Portugal com o FC Porto (sábado, 20h45), destaque para a chamada de David Tavares, afastados durante mais de um mês dos treinos depois ter ter sido infetado com Covid-19.





Guarda-redes: Mile Svilar, Ivan Zlobin e VlachodimosDefesas: Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, André Almeida, Ferro, João Ferreira, Nuno Tavares e Tomás TavaresMédios: Gabriel, David Tavares, Julian Weigl, Samaris, Florentino, Zivkovic, Cervi, Pizzi, Taarabt e ChiquinhoAvançados: Rafa, Gonçalo Ramos, Seferovic, Dyego Sousa, Jota e ViníciusOs treinos iniciam-se esta quarta-feira e terão lugar no estádio do Grupo Desportivo de Peniche. Começarão sempre às 11h, com a sessão de sexta-feira a ser aberta nos primeiros 15 minutos à comunicação social, seguindo-se a conferência de imprensa de Nélson Veríssimo e de um jogador às 13h.