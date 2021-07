Os contratos que tramam Luís Filipe Vieira

No dia 4 de março de 2014, Paulo Alves, controller financeiro da Benfica SAD, enviou um email ao assessor do conselho de administração, Paulo Gonçalves, com uma dúvida em relação ao jogador Derlis Galeano: "Estive a analisar os contratos em análise e, em resumo, a Benfica SAD alienou 100% dos direitos económicos à Master International FZC por um valor de 1,2M€ e, posteriormente, transferiu os direitos federativos a título definitivo para o Club Olimpia sem receber qualquer verba, que teria de ser entregue à referida entidade. Contudo, este facto não tem qualquer implicações para a Benfica SAD, uma vez que a transferência dos direitos foi efetuada por instruções da Master International FZC, correto?"





A 'Sábado' revela os três contratos que estão a ser investigados na operação Cartão Vermelho: os documentos foram assinados por Vieira e Domingos Soares Oliveira. Leia aqui o artigo completo.