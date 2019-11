Os convocados do Benfica para a deslocação aos Açores

Bruno Lage convocou 21 jogadores para a deslocação do Benfica aos Açores, onde as águias defrontam o Santa Clara este sábado, às 18h00, para a 11.ª jornada do campeonato.Fejsa, Samaris, Conti, Nuno Tavares e Zivkovic ficam de fora por opção técnica do treinador das águias.Rafa é o único ausente por lesão dos campeões nacionais.Zlobin, Svilar e Odysseas Vlachodimos;Grimaldo, André Almeida, Jardel, Rúben Dias, Ferro e Tomás Tavares;Taarabt, Florentino, Pizzi, Gabriel, Caio Lucas, Cervi, Gedson e Chiquinho;Jota, Seferovic, Raul de Tomas, Vinícius.