Convocados do Benfica para a deslocação à Madeira: estreia absoluta e ausência de última hora

Bruno Lage convocou 23 jogadores para a deslocação do Benfica à Madeira, para defrontar o Marítimo, num embate da 29ª jornada da Liga NOS que acontece esta segunda-feira a partir das 18 horas.





A grande novidades nos eleitos dos encarnados é o médio português Paulo Bernardo, tal como Record noticiou . O jovem formado no Benfica Campus pode estrear-se diante dos insulares na principal equipa das águias. O avançado Gonçalo Ramos também foi chamado pelo técnico dos encarnados.Lage não conta com o lesionado Alejandro Grimaldo, a contas com uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Além do espanhol, Adel Taarabt é lesão de última hora (entorse no tornozelo direito) e também não viajou para a Madeira. Já Gabriel e Rúben Dias não vão ambos a jogo por estarem castigados.David Tavares ficou fora dos convocados mas os encarnados revelaram que o médio português já não acusa positivo à Covid-19.Odysseas Vlachodimos, Mile Svilar e Ivan Zlobin;Morato, Nuno Tavares, Tomás Tavares, Ferro, André Almeida e Jardel;Florentino, Paulo Bernardo, Samaris, Rafa, Zivkovic, Chiquinho, Cervi, Pizzi e Julian Weigl;Dyego Sousa, Jota, Vinícius, Seferovic e Gonçalo Ramos.