Os convocados do Benfica para a receção ao V. Guimarães

Nélson Veríssimo convocou esta segunda-feira 22 jogadores para o embate do Benfica ante o V. Guimarães, agendado para amanhã, a contar para a 32ª jornada da Liga NOS, que se disputa no Estádio da Luz. O técnico dos encarnados repetiu a lista da deslocação da Famalicão.





Adel Taarabt e Alejandro Grimaldo estão afastados do jogo com os minhotos, ambos por lesão.Recorde-se que as águias precisam de vencer para evitar já esta terça-feira a festa portista.Mile Svilar, Odysseas Vlachodimos e Ivan Zlobin;Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Nuno Tavares e Tomás Tavares;Zivkovic, Julian Weigl, Samaris, Pizzi, Gabriel, Rafa, Cervi, Florentino e Chiquinho;Seferovic, Vinícius, Dyego Sousa e Jota.