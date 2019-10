Os convocados do Benfica para a visita a Tondela

O Benfica divulgou os 20 jogadores convocados para a deslocação ao terreno do Tondela, cujas principais novidades são o regresso de Chiquinho às opções e a saída de Raul de Tomas. De acordo com o boletim clínico das águias, o dianteiro espanhol falha a partida por ter contraído uma entorse no tornozelo esquerdo.: Odysseas, Ivan Zlobin e Fábio Duarte;: André Almeida, Ferro, Tomás Tavares, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo;: Pizzi, Taarabt, Florentino, Chiquinho, Caio, Gedson, Gabriel e Cervi;: Jota, Seferovic e Vinícius.