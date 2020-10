Os convocados do Benfica para o jogo com o Rio Ave

Jorge Jesus chamou 21 jogadores para a deslocação do Benfica ao reduto do Rio Ave (domingo, 20 horas). As águias não podem apenas a contar com dois futebolistas por lesão: (Samaris tendinopatia do Aquiles à direita) e Adel Taarabt (lesão muscular no adutor à direita).





De fora por opção ficaram Svilar (recuperado do novo coronavírus), Todibo, Ferro e Franco Cervi. Ferreyra também não conta para as opções do técnico das águias.Odysseas Vlachodimos e Helton Leite;Nuno Tavares, Otamendi, Gilberto, Vertonghen, André Almeida, Jardel e Grimaldo;Pizzi, Diogo Gonçalves, Julian Weigl, Pedrinho, Everton, Chiquinho, Gabriel e Rafa;Gonçalo Ramos, Darwin, Seferovic e Waldschmidt.