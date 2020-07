Os convocados do Benfica para o jogo com o Aves

O Benfica viaja até à Vila das Aves com 22 jogadores na convocatória de Nélson Veríssimo. Com algumas ausências, o clube da Luz enfrenta o último colocado numa partida da 33.ª jornada da Liga NOS na qual nada estará em jogo no que à situação na tabela diz respeito.





Em relação à partida da semana passada, diante do V. Guimarães, o técnico interino das águias deixou de fora Julian Weigl (castigado) e Cervi (lesionado - a contas com um traumatismo no pé esquerdo), fazendo entrar para os seus lugares os jovens Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos.: Ivan Zlobin, Odysseas e Svilar;: Nuno Tavares, Tomás Tavares, André Almeida, Ferro, Rúben Dias e Jardel;: Chiquinho, Florentino, Paulo Bernardo, Pizzi, Zivkovic, Gabriel, Samaris e Rafa;: Dyego Sousa, Vinícius, Gonçalo Ramos, Seferovic e Jota.