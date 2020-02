Os convocados do Benfica para o jogo com o Famalicão

O Benfica anunciou ao início da noite os convocados para a partida com o Famalicão, referente à 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, numa lista na qual constam 19 elementos. Relativamente à visita ao Dragão, Bruno Lage retira André Almeida (com uma lesão traumática no tornozelo direito) e faz entrar Nuno Tavares, mantendo-se Gabriel e Jardel de fora devido a problemas físicos.O Benfica, refira-se, entra nesta partida com vantagem de 3-2 conseguida na primeira mão, disputada há uma semana no Estádio da Luz.