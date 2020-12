Os convocados do Benfica para o jogo com o Portimonense: Todibo e Ferreyra na lista

Já saiu a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Portimonense, marcado para as 18 horas no Estádio da Luz.





Jorge Jesus tem à sua disposição um total de 30 jogadores no plantel principal, mas nos últimos dias viu o grupo reduzir para... 23, já contando com o jovem Tiago Araújo – foi recentemente promovido mas ainda no último domingo alinhou pela equipa B. André Almeida e Gabriel estão lesionados e há ainda cinco casos de Covid-19 ativos: Pizzi, Jardel, Gonçalo Ramos, João Ferreira e Seferovic.Guarda-redes: Odysseas e Helton;Defesas: Vertonghen, Ferro, Otamendi, Grimaldo, Gilberto, Nuno Tavares e Todibo;Médios: Weigl, Samaris, Taarabt, Rafa, Cervi, Everton, Chiquinho, Pedrinho e Diogo Gonçalves;Avançados: Waldschmidt, Darwin e Ferreyra.