Os detalhes do acordo entre Rui Vitória e Vieira quanto ao salário

Ao longo do dia de ontem, Luís Filipe Vieira desdobrou-se em reuniões com vários departamentos, desde o futebol aos recursos humanos. Falou com Rui Costa, com o diretor para o futebol, Tiago Pinto; com os advogados do clube, o diretor financeiro, Miguel Moreira, e também com o CEO da SAD, Domingos Soares de Oliveira. Tudo para alinhavar a saída de Vitória e saber também em que moldes poderia negociar depois com o técnico a sua rescisão.Ao final da tarde, o responsável máximo rumou ao Seixal, onde falou pessoalmente com Vitória. Ambos acertaram os termos da quebra antecipada do contrato, sendo que, a receber a totalidade dos vencimentos a que teria direito até final da ligação, o ribatejano encaixa cerca de três milhões de euros. No entanto, ao que foi possível apurar, só receberá o salário enquanto não estiver empregado.