«Os heróis não somos nós, são vocês»: Benfica envia mensagens aos profissionais de saúde

"Os heróis não somos nós, os heróis são vocês". Foi desta forma que Pizzi, Rúben Dias, Rui Costa e também Luisão enviaram, este sábado, uma mensagem a todos os profissionais de saúde que combatem, neste "momento difícil" o coronavírus (COVID-19).



"A todos os profissionais da área da saúde que estão empenhados no combate a este flagelo, o meu agradecimento. Obrigado por tudo. Não somos os heróis, os heróis são vocês.""Enviar esta mensagem a todos os profissionais de saúde e forças de segurança pública que neste momento difícil abdicam de estar em casa com a suas famílias para que possamos estar nas nossas. A todos vocês, obrigado. Nós não somos heróis, os heróis são vocês.""Quero expressar o meu profundo agradecimento a todos os profissionais de saúde, desde médicos, auxiliares, bombeiros, à segurança pública, por todo o esforço que mais uma vez mostram numa hora tão difícil e que mais uma vez prescindem de estar com as vossas famílias para ajudar as nossas. Muita força e um grande, grande obrigado. Os heróis não somos nós, os heróis são vocês.""Em tempos de tamanha gravidade, dificuldade, o mundo fecha-se, com lojas, shoppings, restaurantes encerrados. Mas, vocês, profissionais da saúde, são os nossos verdadeiros heróis, que nos protegem e dedicam a vossa vida em prol da humanidade. Fica a minha palavra de apoio a todos vocês."