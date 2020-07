Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do Benfica um a um: A cigarra e a formiga Cervi raramente faz exibições de encher o olho, mas também é difícil chegar ao fim de um jogo e exigir mais do argentino. Ontem, foi igual: batalhou, lutou e até esteve perto do golo, mas é Pizzi que não pára de festejar





• Foto: Hugo Delgado / LUSA