Os jogadores do Benfica um a um: Grimaldo, um avançado à espanhola Com Taarabt abaixo do que já se lhe viu, foi Grimaldo quem ocupou, com qualidade, zonas interiores e foi várias vezes um quarto homem no ataque





• Foto: Peter Spark / Movephoto