Os jogadores do Benfica um a um: Jardel foi o menos cinzento O capitão não está isento de culpas no segundo golo do FC Porto, mas nunca virou a cara à luta e foram várias as vezes em que teve de corrigir os erros de Nuno Tavares, o jogador mais em foco no clássico... pela negativa





• Foto: Bruno Teixeira Pires