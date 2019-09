Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do Benfica um a um: maestro Taarabt O marroquino desempenhou o papel de maestro do Benfica no Estádio da Luz. Jogou e fez jogar – incluindo um passe mortífero para Cervi





• Foto: Vítor Chi