Os jogadores do Benfica um a um: olhem agora na Liga Ainda com espuma do festival na Liga Europa, a águia voltou a beber na inspiração de Darwin, que também já mostra (finalmente) serviço no campeonato, ‘matando’ o que Seferovic desbloqueou antes... da quebra





• Foto: Pedro Ferreira