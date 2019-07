Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do Benfica um a um: R.D.T. frequência para o golo Quem se lembrar da original apresentação de De Tomas, a bordo de um carro com o rádio ligado, agora sabe que o espanhol está, definitivamente, sintonizado com a... baliza





• Foto: Miguel Barreira