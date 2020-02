Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do Benfica um a um: Vinícius esteve sozinho fora de casa Nos últimos três jogos, o Benfica sofreu sete golos e no Dragão, se dúvidas houvesse, ficou bem evidente que a equipa, pelo menos a nível defensivo, não atravessa um bom momento. Mesmo com Vinícius e Rafa no ataque, há erros que se pagam caro...





• Foto: Movephoto