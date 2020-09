Os jogadores na folha salarial do Benfica e ainda os ordenados de Rui Costa e Soares de Oliveira

A SAD do Benfica gastou 85,66 milhões de euros com pessoal em 2019/20, segundo consta no Relatório e Contas apresentado esta quarta-feira à CMVM. Uma diminuição de 2,5 M€ comparativamente com a temporada anterior.





A grande fatia prende-se com remunerações fixas do pessoal (salários dos jogadores, treinadores e restantes colaboradores), que ficaram em quase 63 M€ - as remunerações variáveis (contrapartidas face a objetivos de desempenho individual estabelecidos nos contratos de jogadores e treinadores) custaram 7,2 M€ e as indemnizações 3,9 M€.As águias pagaram a um total de 106 jogadores (menos 25 do que na época transata), 35 treinadores, dois elementos dos órgãos sociais da SAD e 119 "outros colaboradores". Segundo a explicação dos encarnados no Relatório e Contas, este número de futebolistas "inclui os atletas da formação com contrato de trabalho desportivo e os jogadores emprestadoscom vínculo laboral e vencimentos suportado pela Benfica SAD."Quanto à remuneração dos órgãos sociais da sociedade, ascenderam aos 692 mil euros, distribuídas por apenas dois elementos: Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira. O administrador financeiro recebeu 460 mil euros (364 mil fixos e 96 mil em variáveis) ao passo que o antigo internacional português encaixou 232 mil euros (todos valores fixos).