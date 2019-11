Os números que envergonham o Benfica na Liga dos Campeões após nova derrota

Bruno Lage de mão na cabeça e Gabriel a tapar a cara: a desilusão do Benfica em Lyon



A caminhada europeia do Benfica não tem sido de acordo com as pretensões da direção e dos adeptos encarnados, mas este não é um problema só de agora. Nas últimas dez deslocações para a Liga dos Campeões, o Benfica venceu apenas um encontro. Esta terça-feira, foi derrotado em Lyon por 3-1.Foi em Outubro do ano transato, frente ao AEK. Ainda sob as ordens de Rui Vitória, o Benfica foi à Grécia vencer a turma de Atenas, por 2-3, com golos de Seferovic, Grimaldo e Alfa Semedo. Em nove destes dez encontros, o clube da Luz sofreu sempre pelo menos dois golos.Mas os números que envergonham o Benfica na Liga dos Campeões não ficam por aqui e demonstram bem o que tem sido o percurso dos encarnados nestes três anos: nos últimos 17 jogos, as águias venceram três (dois triunfos sobre o AEK e uma vitória frente ao Lyon), empataram dois e perderam 13!