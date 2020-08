Os objetivos de Everton no Benfica: «Fazer uma grande história e ficar marcado»

De partida para São Paulo antes de viajar para Lisboa, Everton falou à imprensa gaúcha e assumiu que é de coração apertado que deixa o Grémio para reforçar o Benfica. Ainda assim, o internacional brasileiro assume que agora é hora de tentar voos maiores, na esperança de que tudo dê certo.





"A ficha demora a cair um pouco por tudo que vivi no Grémio e nesta cidade. Foi em Porto Alegre que o meu filho nasceu e deixo raízes. Fico feliz por realizar um sonho que sempre almejei na carreira, mas triste por deixar um clube como esse, que me acolheu muito bem. Sempre procurei corresponder, mas agora é alçar voos maiores e que tudo dê certo", começou por referir o extremo.Em relação ao Benfica, Everton assume não ter falado com nenhum elemento do plantel das águias, mas aproveitou para deixar uma garantia quanto a objetivos. "Ainda não tive contato, só com quem já jogou. Com a correria, precisei de resolver muitas coisas. Espero ser bem-sucedido. A expectativa de vestir a camisola, fazer uma grande história e ficar marcado", declarou.