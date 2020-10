Os resultados finais das eleições do Benfica: Vieira reeleito na votação mais renhida em 20 anos

Luís Filipe Vieira foi reeleito presidente do Benfica com 62,59% dos votos, contra os 34,71% de João Noronha Lopes e os 1,64% de Rui Gomes da Silva. Foi a votação mais renhida dos últimos 20 anos do clube, depois de em 2000 Manuel Vilarinho ter derrotado João Vale e Azevedo (62 contra 38). Foi, assim, a eleição mais renhida que Vieira já teve nas águias.





Neste ato eleitoral histórico, que registou um recorde de votantes, com 38 102 eleitores, Luís Filipe Vieira, líder da Lista A mereceu o voto de 22 787 sócios. João Noronha Lopes, pela Lista B, teve a preferência de 14 337 associados. E Rui Gomes da Silva, pela Lista D, mereceu a escolha nas urnas de 603 sócios.Total de sócios que votaram em branco: 375 (1,06%).Lista A (Luís Filipe Vieira) - 471670 votos, 62,59%Lista B (João Noronha Lopes) - 261574 votos, 34,71%Lista D (Rui Gomes da Silva) - 12341 votos, 1,64%Em branco - 8003, 1,06%