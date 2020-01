Os valores da proposta do AC Milan por Florentino que o Benfica recusou

Florentino vai continuar no Benfica. O clube da Luz não está interessado em ceder o médio, de 20 anos, tendo recusado também a última proposta do AC Milan.





O clube italiano ofereceu 4,5 milhões de euros por empréstimo de ano e meio, com opção de compra de 50 milhões de euros - proposta idêntica à que o Tottenham ofereceu por Gedson sabe que esta proposta foi recusada assim como outras que chegaram de Itália. Assim, Florentino continuará no plantel encarnado à ordens de Bruno Lage. primeira proposta do AC Milan , segundo a imprensa italiana, era de 5 milhões de euros pelo empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros.