Oscar Cardozo: «Obrigado Benfica, sempre no meu coração»

Oscar Cardozo cumpriu sete temporadas pelo Benfica e tornou-se no melhor marcador estrangeiro da história do clube. Agora, o avançado paraguaio de 36 anos atua no país-natal, ao serviço do Libertad, mas não esqueceu os bons momentos de águia ao peito.





"Obrigado Benfica, sempre no meu coração", escreveu Tacuara através da conta pessoal de Instagram.Ao serviço dos encarnados, Cardozo ganhou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e cinco Taças da Liga.