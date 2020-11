Óscar Tabárez "surpreendido" com exibições de Darwin no Benfica

Óscar Tabárez, selecionador do Uruguai, mostrou-se "surpreendido" pelo desempenho que Darwin Núñez tem vindo a ter desde a sua chegada ao Benfica.





Na antevisão ao encontro com o Brasil, para a qualificação sul-americana do Mundial de 2022, agendado para esta terça-feira, o experiente treinador falou sobre o percurso do avançado desde as seleções jovens do Uruguai até à chamada para a equipa principal, destacando, ainda, uma das melhores exibições de Darwin pelas águias."Darwin passou por todas as etapas, desde o percurso nas seleções mais jovens, ao ser chamado à Seleção principal e ir-se familiarizando com um futebol mais exigente e internacional. Teve oscilações de rendimento nas camadas jovens e teve de enfrentar algumas situações complicadas. Teve muito apoio mas, acima de tudo, foi mostrando trabalho até que chegou o momento em que deu o clique. Chegou à Seleção A devido a várias lesões de última hora e jogou num amigável com o Peru em que estávamos com 10 jogadores. Entrou, marcou o golo do empate e tem crescido desde então", começou por referir Óscar Tábarez, antes de falar sobre o percurso do jogador ao serviço dos clubes.O Almería foi muito importante e agora está muito bem no Benfica, surpreende-me tudo o que já fez, num jogo europeu [diante do Lech Poznan, para a Liga Europa] até marcou um hat-trick. Tem de continuar a melhorar e aproveitar estas experiências para evoluir a nível tático. Tem de continuar a aproveitar as suas qualidades. É muito rápido, forte fisicamente e tem um remate que está cada vez mais.... Ainda tem 21 anos, está a entrar na etapa de consolidação [enquanto jogador]. Está no caminho certo e fico muito contente por ele e, principalmente, pelo tipo de pessoa que é", concluiu.