Otamendi assinala conquista da Copa América em foto com "a velha guarda"

Nicolás Otamendi foi uma das peças determinantes na seleção da Argentina para a vitória na Copa América. O defesa-central do Benfica participou em seis dos sete jogos realizados pela albiceleste - só falhou o duelo com a Bolívia - e após o triunfo sobre o Brasil, na final do Maracanã, o jogador de 33 anos reagiu à conquista nas redes sociais.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)

Além de uma fotografia individual com o troféu, no balneário, Otamendi partilhou uma outra imagem na qual sentado surge ao lado de Lionel Messi, Sergio Agüero e Ángel Di María, com a legenda "A velha guarda".