Otamendi chega hoje a Lisboa e já tem jogo com Farense no horizonte Argentino chega para assinar contrato com o clube da Luz, mas antes irá realizar exames médicos, o passo que falta para poder ser oficializado e começar a treinar





• Foto: Carl Recine