Otamendi com dores na seleção

Nicolás Otamendi queixou-se de dores musculares no treino da última terça-feira e treinou de forma condicionada mas não deverá ter o lugar em risco no onze argentino que entrará em campo diante do Paraguai já esta madrugada (meia-noite, hora portuguesa). A grande dúvida na mente de Lionel Scaloni passará por saber com quem o central do Benfica, de 32 anos, fará dupla na retaguarda: se com Kannemann ou com Martínez Quarta, que apenas chegou ontem à concentração por conta de um teste inconclusivo à Covid-19.

Tal como Leandro Paredes, Otamendi é um dos jogadores em risco de falhar o jogo com o Peru, em Lima, na quarta-feira. Por isso, o central está impedido de ver um cartão amarelo no jogo com o Paraguai, também a contar para a qualificação para o Mundial.