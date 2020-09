Otamendi e as palavras de Pinto da Costa: «Conquistas ficam na memória mas é passado»

Nicolás Otamendi garantiu que agora só pensa no Benfica, apesar do seu passado como jogador do FC Porto. Na apresentação como jogador das águias, prometeu defender o novo clube com tudo





"Em cada equipa que me tocou jogar dei o meu melhor, com profissionalismo. Não apenas a nível de futebol mas deixando uma boa imagem a nível pessoal. Defenderei a camisola do Benfica até à morte ou ao dia em que tenha de sair", garantiu o internacional argentino.Otamendi não teme uma eventual animosidade dos adeptos encarnados: "vão receber-me da melhor forma, tratando eu de dar tudo em campo. Os adeptos dão mérito pela forma como um jogador se porta em campo. Vou dar o melhor de mim para os adeptos estarem contentes e tudo corra bem."Questionado sobre as palavras de Pinto da Costa, que disse que o central tem história no FC Porto , Otamendi não negou mas lembrou que agora está noutro clube: "Tenho a sorte de em cada clube que joguei sair pela porta da frente. Isso foi obviamente no passado, hoje é o presente e as conquistas ficam sempre na memória. Tratarei de fazer com que o Benfica cresça."