Otamendi e os maus momentos: «Não podemos mudar nada e é focar-nos na prova seguinte»

Nicolás Otamendi falou no balneário, um espaço de grande simbolismo para aquele que é um dos capitães do Benfica e que chegou esta temporada à Luz. O internacional argentino falou sobre a frustração que sente quando as coisas não correm bem mas também sobre





"O Benfica é uma equipa que compete para ser sempre a melhor e a verdade é que, às vezes, quando os resultados não são os melhores, eu, a nível pessoal, fico totalmente f***** porque sou muito competitivo comigo mesmo. Quando cheguei aqui queria fazer as coisas da melhor forma para lutar por títulos porque o Benfica é uma equipa que compete sempre, não só a nível local, mas também a nível internacional. Depois de uma derrota, normalmente todos ficamos mal porque ninguém gosta de perder. Cada um reflete de uma forma diferente mas eu estava muito chateado porque não conseguimos passar [na Liga Europa]. A verdade é que dura dois dias porque, de seguida, já temos outro jogo, outra competição, e a mentalidade é deixar o que passou, já não podemos mudar nada e tratar de nos focar na competição seguinte. Quando as coisas não correm bem é quanto mais positivo temos de ser e trabalhar. Quando os resultados não ajudam é quando mais foco temos de ter no campo ou no treino. Cada detalhe importa", explicou o jogador na reportagem 'Amor à camisola', transmitida pela BTV.O defesa-central, de 33 anos, perspetivou também o término da temporada. "Trataremos de finalizar a época da melhor forma. Ainda temos mais uma final, mas é melhorar jogo a jogo. A nossa mentalidade é ganhar jogo a jogo. Trataremos de fazer as coisas daqui até ao final da época da melhor forma possível", reiterou Otamendi.