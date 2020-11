Otamendi: «É preciso assumir a derrota»

O Benfica sofreu esta noite a primeira derrota no campeonato, ao perder (3-0) frente ao Boavista, e deixou o Sporting na na liderança. Na reação ao encontro do Estádio do Bessa, Nicolás Otamendi, central dos encarnados, admitiu que a equipa não esteve ao nível que vinha demonstrando.





"A derrota traz sempre experiência para os jogadores. É preciso assumir a derrota. Na primeira parte não estivemos bem, perdemos muitas bolas, tanto a primeira como as segundas bolas. Procurámos atacar, fazer o golo, mas não foi fácil. Continuamos com a mesma mentalidade, que é melhorar jogo a jogo. E no próximo, jogo, conseguir corrigir os erros e tentar melhorar já no próximo jogo", afirmou o argentino, na flash interview, à Sport TV."Ninguém dá o troféu nas primeiras jornadas. O campeonato é muito longo, queremos melhorar os erros que cometemos e ganhar experiência jogo a jogo. É importante para todos nós descansar bem, recuperar e no próximo jogo voltar a ter uma mentalidade ganhadora que é o que Benfica tem de ter sempre."A maioria das equipas estão a jogar com esse sistema, mas isso não muda a nossa mentalidade e forma de jogar. É importante corrigir os erros. Na primeira parte não correu bem, errámos muitos passes e isso no final conta. Tentaremos no próximo jogo fazer o melhor para conseguir a vitória."