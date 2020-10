Otamendi envergou braçadeira de capitão: «Tentarei que a equipa funcione da melhor forma»

Otamendi enalteceu a exibição do Benfica, frente ao Lech Poznan, ainda que sublinhe que a equipa ainda está a evoluir.





"Estou feliz, a equipa continua a crescer como equipa, continuam a aparecer jogadores novos com muita vontade de ganhar o jogo. Fizemos um jogo muito inteligente. Há coisas para melhorar, mas queremos continuar a evoluir", atirou o jogador que, depois da saída de Pizzi, ficou com a braçadeira de capitão: "A primeira coisa que quero fazer é agradecer a confiança. Quando cheguei aqui falei que iria defender esta camisola atè à morte. E defenderei e tentarei que a equipa funcione da melhor forma, enquanto cá estiver".Sobre a possibilidade da equipa ganhar a competição, Otamendi prefere manter um discurso comedido, em declarações à SIC e Sport TV: "É importante continuar a crescer. Jogo a jogo. Equipa com jogadores novos, mas temos vontade de continuar a crescer. Ganhar jogos é importante para a confiança da equipa e vamos continuar".