Otamendi falha Rio Ave

Otamendi vai falhar a receção ao Rio Ave, a 1 de março, depois de ter visto o 9º cartão amarelo na Liga. O central argentino foi punido aos 89 minutos, num lance com Fábio Nunes. O defesa, que envergou a braçadeira de capitão, é o jogador com mais amarelos no Benfica em jogos do campeonato, à frente de Weigl.

À ‘bica’ continuam Pizzi e Gilberto, ambos com quatro amarelos, lista a que se junta agora Gabriel, médio que também viu o cartão amarelo no Estádio de São Luís. Caso vejam a cartolina na próxima jornada, no duelo frente aos vila-condenses, falham a visita ao terreno do Belenenses SAD.