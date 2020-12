Otamendi falha visita ao Santa Clara

Nicolás Otamendi viu o quinto cartão amarelo nesta edição da Liga e vai falhar o jogo da próxima jornada, com o Santa Clara. O central argentino derrubou Aylton Boa Morte à entrada da área encarnada, aos 38 minutos, e o juiz Tiago Martins admoestou o jogador.

Na sequência do lance, Otamendi acabou por ser depois atingido pelo jogador do Portimonense e teve mesmo de receber assistência no nariz. Ferro ainda aqueceu, mas o argentino recuperou e cumpriu o resto da partida. Face a este impedimento, Jorge Jesus tem apenas disponíveis para a posição Vertonghen, Ferro e Todibo.