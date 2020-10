Otamendi foi capitão do Benfica... ao terceiro jogo

Ao terceiro jogo com a camisola do Benfica, Nicolás Otamendi já envergou a braçadeira de capitão. Pizzi capitaneou as águias no duelo desta quinta-feira para a Liga Europa em Poznan, mas com a saída do médio ao intervalo coube ao central argentino, de 32 anos, envergar a braçadeira na segunda parte do encontro.





Nessa fase, estava em campo Rafa, que tinha entrado precisamente para o lugar de Pizzi.