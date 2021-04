Otamendi após a derrota com o Gil Vicente: «Não vai ter nenhum impacto»

Nicolás Otamendi destacou a boa defesa do Gil Vicente na derrota caseira (1-2) do Benfica, para a 27.ª jornada da Liga NOS, salientando que, apesar da mudança de mentalidade na segunda parte, tal não foi suficiente para evitar o desaire.





"Na primeira parte sentimos incómodo, eles defenderam bem. Tentámos circular a bola, procurar os espaços, mas não conseguimos. Na segunda parte tivemos outra mentalidade, com mais velocidade. Criámos situações mas não conseguimos finalizar. Já a partir de amanhã temos de pensar no póximo jogo para conseguir os três pontos", referiu o argentino à BTV.O Benfica pode ficar a 6 pontos do FC Porto e ser apanhado hoje pelo Sp. Braga mas Otamendi garante que este resultado "não vai ter nenhum impacto": "até ao final, a mentalidade é somar a maior quantidade de pontos. Temos de pensar no próximo jogo."