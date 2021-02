Otamendi: «Não há nada melhor do que ter um treinador como Pep Guardiola»

Nicolas Otamendi chegou ao Benfica no último verão depois de cinco anos no Manchester City. Chegou aos citizens durante o 'reinado' de Manuel Pellegrini, mas depois trabalhou com Pep Guardiola, técnico pelo qual não esconde a sua admiração.





"É uma besta", contou o defesa argentino, em declarações ao portal 'The Athletic'. "Não há nada melhor do que ter um treinador como Pep Guardiola. Honestamente, tive sorte em poder passar aqueles quatro anos com ele."O jogador gosta do estilo de jogo das equipas do treinador catalão. "Obviamente o futebol do Pep passa por sair a jogar com a bola e bom posicionamento. Como defesa-central, as minhas características passam mais pela agressividade. Olho para a bola e recuso-me a dá-la por perdida, tento ganhar cada batalha. É necessário ter essa agressividade na Premier League, onde há avançados rápidos, é preciso um certo nível de luta."Otamendi recorda um treinador "exigente". "É importante ouvir todas as instruções que o Pep nos dá. Ele é muito exigente, não te permite relaxar, tens de competir todos os dias com os outros jogadores pela tua posição. Ele melhora-te tecnicamente, trabalha o teu posicionamento, a tua agressividade, tudo", elogiou. "Tentei absorver tudo o que o Pep me deu, aprender tudo o que ele me disse."E prosseguiu: "Se ouvires o que o Pep te diz, as coisas vão correr bem durante o jogo. Por isso tens de ter a mente aberta e estar preparado para absorver tudo, tens de estar preparado para aprender."O defesa argentino não tem dúvidas que Guardiola o tornou num jogador melhor. "Acredito que sim. O Pep dá-nos as ferramentas que precisamos para aprender, depois disso somos nós que temos de nos envolver, de nos concentrar. Honestamente, os anos que passei com ele foram muito felizes, aprendi algo todos os dias, em cada sessão de treino, em cada dica. Sou um felizardo por ter tido um treinador como ele."