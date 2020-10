Otamendi: «Neste momento estamos a fazer a coisas bem»

Nicolás Otamendi considera que a equipa do Benfica tem estado a fazer um bom trabalho até ao momento. Após a vitória caseira (3-0) diante do Standard Liège, para a Liga Europa, o central disse à Sport TV que está numa "grande equipa".

Análise ao jogo

"Criámos muitas situações de golo, mas eles defenderam bem e o mais importante é ter paciência quando isso acontece e encontrar os espaços. Na 2.ª parte, procurámos as debilidades da equipa e isso fez a diferença."

Como está a correr no Benfica?

"Estou muito feliz. Venho para uma grande equipa, com bons jogadores e com vontade de ganhar. São jogadores jovens e que estão a aprender com a experiência do treinador e com trabalho os resultados vão refletir-se no campo. Neste momento estamos a fazer a coisas bem."

Ser capitão tão cedo

"É um privilégio ser capitão desta equipa. Mais importante é a comunicação de todos e para o Benfica ser maior temos de continuar a trabalhar."